Элиста, , 13:11 — REGNUM В Калмыкии завершено следствие по делу об убийстве жителя Краснодарского края в 2014 году, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе СУ СКР по Республике Калмыкия 21 февраля. Обвиняемым по делу проходит житель Республики Дагестан — ему инкриминируется статья «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

В 2014 году в Калмыкии пропал житель Краснодарского края, который работал на одной из животноводческих стоянок Черноземельского района. В октябре 2019 года останки и одежда пропавшего мужчины были найдены в степи, в 20 км северо-западнее от п. Нарын-Худук Черноземельского района Республики Калмыкия. Установили следователи и подозреваемого — жителя Республики Дагестан, 1995 года рождения.

По версии следствия, в 2014 году обвиняемый и потерпевший работали пастухами и проживали в вагончике, расположенном на летнем пастбище. В один из дней в сентябре между мужчинами возникла ссора, в результате обвиняемый ударил оппонента кулаками и ногами. От полученных травм тот скончался. Чтобы скрыть преступление, обвиняемый захоронил труп в степи недалеко от места убийства.

«В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», — уточнили в СКР.