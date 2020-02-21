Москва, , 13:00 — REGNUM Атаки Хуситов на нефтяные структуры Саудовской Аравии уже не раз приводили к резким колебаниям цен на рынке нефти или к серьезным обострениям конфликта в регионе, заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры экономики РЭУ им. Г.В. Плеханова Александр Тимофеев, комментируя ситуацию в Йемене.

«Возможно данная атака — это больше прицел на снижение стоимости нефти за баррель. Ведь эта зима небывало тёплая и запасов нефти на складах больше нежели в прошлые зимы.

Саудовская Аравия теряет от таких атак вдвойне: и цена падает, и удар по запасам получается гораздо большим нежели обычно.

Практически единственным способом мирно защититься остаётся ПВО, но только российское ПВО.

Россия тоже терпит убытки когда нефть дешевеет. Вариант — действовать совместно по обороне складов, это может улучшить ситуацию», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 21 февраля средства противовоздушной обороны Саудовской Аравии сбили несколько баллистических ракет, выпущенных хуситами с территории Йемена.

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