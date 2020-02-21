Москва, 21 февраля 2020, 13:00 — REGNUM Атаки Хуситов на нефтяные структуры Саудовской Аравии уже не раз приводили к резким колебаниям цен на рынке нефти или к серьезным обострениям конфликта в регионе, заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры экономики РЭУ им. Г.В. Плеханова Александр Тимофеев, комментируя ситуацию в Йемене.
Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 21 февраля средства противовоздушной обороны Саудовской Аравии сбили несколько баллистических ракет, выпущенных хуситами с территории Йемена.
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