Нижние Серги, Свердловская область, , 13:15 — REGNUM В посёлке Михайловский завод (Свердловская область) прокуратура Нижнесергинского района проверит инцидент с травмированием девятиклассника. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областного надзорного ведомства.

Подросток порезал руку во время чистки крыши учебного учреждения. Убрать снег ученику поручил трудовик.

Прокурорские работники проверят, соблюдала ли школа законодательство об охране жизни и здоровья детей. Кроме того, будет установлено, вовремя ли ребёнку была оказана помощь, а также законно ли было привлечение ребёнка к уборке.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Свердловской области разбился ребёнок, катая отца на квадроцикле. Инцидент произошёл в Нижнесергинском районе.

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