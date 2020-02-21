Киев, , 13:00 — REGNUM Врачи диагностировали перелом позвоночника у женщины-пассажира поезда Киев — Бердянск, сообщил 20 февраля телеканал «1+1».

Ближайшие месяцы она проведёт в больнице.

По данным журналистов, инцидент произошёл 13 февраля 2020 года. Женщина наклонилась, чтобы поставить обувь, и в этот момент верхняя полка оборвалась под весом, лежавшего на ней мужчины, и упала на неё. Утром пострадавшая уже не могла двигаться.

Врачи диагностировали перелом грудного позвонка, протрузию и гематомы.

«Сильнее удар, пострадал бы спинной мозг, человек бы остался инвалидом на всю жизнь», — рассказал врач.

В пресс-службе «Укрзализныци» заявили, что виноват пассажир, который якобы плохо закрепил верхнюю полку.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в поезде Херсон — Львов оборвалась полка под депутатом городского совета Фастова Виктором Гарвоной. К счастью, никто не пострадал.

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