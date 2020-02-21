Уфа, 21 февраля 2020, 12:44 — REGNUM Судьи судов Башкирии назначены президентом России. Об этом 21 февраля сообщает пресс-служба республиканского Верховного суда.
По сообщению пресс-службы суда, 20 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ № 142 «О назначении судей федеральных судов», согласно которому на должности судей Верховного суда Башкирии назначены Регина Аюпова и Ингрида Индан.
Согласно документу, судьей Давлекановского районного суда назначен Вадим Галимзянов, судьей Калининского районного суда Уфы стал Азамат Мухаметзянов, судьей Советского районного суда столицы Башкирии стал Сослан Искужин.
Помимо этого, президент РФ подписал указ от 20 февраля 2020 года № 141 «О назначении судей федеральных судов», согласно которому судьей Советского районного суда Уфы назначена Азалия Шакирьянова.
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