Элиста, , 12:30 — REGNUM Подозреваемые в попытке кражи нефти задержаны оперативниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Волгоградской области совместно коллегами из МВД России и сотрудниками МВД по Республике Калмыкия, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МВД РК. Задержанными оказались двое уроженцев Калмыкии — браться 36 и 34 лет.

Установлено, что подозреваемые сделали врезку в магистральный нефтепровод на территории Красноармейского района Волгограда с целью хищения нефти и последующей продажи в Калмыкии.

Подозреваемых задержали в Элисте. При обыске у них изъяли сотовые телефоны, 150 тысяч рублей, черновые записи, сим-карты, цифровые носители информации. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на кражу из нефтепровода», теперь им грозит до шести лет лишения свободы.