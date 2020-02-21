Джакарта, 21 февраля 2020, 12:19 — REGNUM Уровень стоячей воды достиг 140 сантиметров на востоке столицы Индонезии, сообщает информационный портал Detik.
Известно, что наводнение подтопило несколько домов, а жители, пострадавшие от наводнения, были перемещены.
«Да, это правда, наводнение не стихло», — заявил глава района Джатинегара Энданг Софьян.
По данным регионального агентства по борьбе со стихийными бедствиями, в Джакарте 223 жителя были эвакуированы из-за наводнения
Как сообщало ИА REGNUM, ранее ряд школ в городе Пекалонган на Яве прекратили свою образовательную деятельность из-за наводнения.
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