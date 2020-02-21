Смоленск, , 12:01 — REGNUM 7,4 тыс. бутылок контрафактного алкоголя под известными марками изъяли сотрудники полиции на складе Смоленска 21 февраля, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по региону. По оценке правообладателей, ущерб, причинённый использованием товарного знака, составляет более миллиона рублей.

Как уточнили в полиции, данные о том, что на складе в Промышленном районе города находится нелегальная продукция, сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по городу Смоленску получили в апреле 2019 года. При проведении оперативных мероприятий выяснилось, что житель региона приобрёл в Москве и привёз в Смоленск немаркированную алкогольную продукцию. На складе полицейские нашли более 7,4 тысячи бутылок алкогольной продукции различных наименований, в том числе более 3,5 тысячи бутылок водки известной марки.

В представительство компании, имеющей права на использование товарного знака этой водки, был направлен запрос, из ответа на него следует, что ущерб от использования знака правообладатель оценивает в более чем миллион рублей.

«В настоящее время в отношении подозреваемого отделом дознания УМВД России по городу Смоленску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 180 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконное использование средств индивидуализации товаров», — уточнили в УМВД.