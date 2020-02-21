Тюмень, , 11:58 — REGNUM В Тюмени на фасаде дома № 6 корп.2 по ул. Олега Антонова была обнаружена вертикальная трещина по высоте всего дома. Помимо этого в многоквартирнике затоплен подвал, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре Тюменской области.

В тюменских изданиях 25 января 2020 года появилась информация об опасном проживании в жилом многоквартирном доме № 6 корп.2 по ул. Олега Антонова.

Помимо треснувшего фасада и затопленного подвала, прокурорская проверка выявила в одном из подъездов воду, которая капает с перекрытия второго этажа, стены, с отслоившимися краской и штукатуркой, повреждение стояков канализации в коридоре первого этажа, значительную коррозию магистралей водоснабжения.

Возбуждено административное дело в отношении директора ООО «УК «Доверие» по ч.2 ст. 14.1.3 КоАП РФ («Осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований»).

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