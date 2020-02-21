Рязань, , 11:59 — REGNUM Разнорабочий сельхозпредприятия погиб на зернотоке в Ухоловском районе Рязанской области. В региональном Следственном комитете инициировали доследственную проверку, сообщили 21 февраля в пресс-службе ведомства.

Тело рабочего обнаружили в рабочем посёлке Ухолово днём 20 февраля. По предварительным данным, мужчина 1978 года рождения упал в центрифугу сушилки для зерна и задохнулся.

Следователи проверят соблюдение правил охраны труда на предприятии, дадут оценку ответственным лицам, по результатам проверки вынесут процессуальное решение.