Барнаул, , 11:53 — REGNUM Барнаульские дорожники продолжают расчищать столицу Алтайского края, дороги которой замело после недавнего снегопада. По данным городской мэрии, сегодня, 21 февраля, на уборке дорог от снега задействована 91 единица техники.

«С помощью 16 комбинированных дорожных машин, оборудованных передним отвалом и щетками, прометается от снега проезжая часть. Для увеличения темпов уборки привлечено девять самосвалов, четыре фронтальных погрузчика, шесть автогрейдеров. 145 дорожных рабочих вручную очищают от снега подходы к пешеходным переходам, остановки общественного транспорта, лестничные марши», — сказано в официальном сообщении пресс-центра администрации Барнаула.

Как уже сообщало ИА REGNUM, вот уже больше месяца с небольшими перерывами в Алтайском крае идут снегопады. Причиной штормового предупреждения, объявленного в регионе на 19 и 20 февраля, стал суперциклон «Дэннис».

Более семи участков трасс пришлось перекрывать из-за бурана. Сейчас погодные условия в регионе улучшились, но на предстоящие выходные синоптики дают неутешительный прогноз — мокрый снег с метелями не спешат покидать Алтай.

Читайте также: Циклон «Дэннис» добрался до Алтая