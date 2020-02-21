Нефтеюганск, Югра, 21 февраля 2020, 11:41 — REGNUM В Югре прокуратура проверит факт разрушения аварийного многоквартирного дома №24 в микрорайоне 11А в Нефтеюганске. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
Информация о бедах проживающих в разваливающемся доме людей, появилась в паблике «Это Юганск, детка». Жители жалуются, что дом, признанный в 2014 году аварийным, расселят лишь к 2024 году.
По сообщению прокуратуры, к проверке будут подключены сотрудники Госжилинспекции ХМАО.