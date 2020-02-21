Барнаул, , 11:35 — REGNUM Жителей утопающего в снегу Алтайского края вновь предупредили о непогоде в предстоящие дни, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Как сообщает официальный сайт региона со ссылкой на данные синоптиков, днем 22 и ночью 23 февраля в южных районах Алтайского края ожидаются снег, мокрый снег, в предгорьях временами сильной интенсивности, гололедные явления (налипание мокрого снега, гололед). На дорогах сильная гололедица.

Как уже сообщало ИА REGNUM, этой зимой в Алтайском крае выпало неимоверно много снега. По словам начальника Алтайского краевого центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Александра Люцигера, практически повсеместно запасы снега на Алтае в 1,5 — 2,7 раза превышают среднемноголетние показатели. Сегодня, 21 февраля, дорожникам вновь пришлось расчищать многие трассы чтобы освободить из снежного плена жителей десятков сёл.

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