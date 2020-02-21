Екатеринбург, , 11:33 — REGNUM В Екатеринбурге начался суд над пенсионером, обвиняемым в убийстве внука и похищении двух его братьев. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.

Областной суд рассматривает дело в закрытом режиме. У пенсионера имеются проблемы с психикой. Это может стать поводом для того, чтобы заменить лишение свободы принудительным лечением.

Преступление произошло в деревне Гагарский ключ (Свердловская область, Заречный район).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее под Рязанью отец с железным прутом набросился на малолетних детей. Возбуждено уголовное дело.

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