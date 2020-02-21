Санкт-Петербург, , 11:15 — REGNUM Несчастный случай произошел 21 февраля в заброшенном цеху Кировского завода, мужчину насмерть придавило противовесом грузового лифта. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

ЧП произошло в пятницу в 10:38 мск в цеху 220 ОАО «Кировский завод». Мужчину придавило противовесом грузового лифта.

«Бригада скорой помощи констатировала смерть мужчины. Здание не эксплуатируемое, проводился демонтаж конструкций лифта», — уточняют в спасательном ведомстве.

Читайте ранее в этом сюжете: На «Кировском заводе» произошел пожар после разлива расплавленного металла