Рязань, , 11:24 — REGNUM Уголовное дело возбуждено в отношении мужчины, который подозревается в избиении шестилетних сына и дочери в Скопинском районе Рязанской области, сообщили 21 февраля в пресс-службе регионального УМВД. Отец набросился с железным прутом на детей в целях воспитания.

Как установили в полиции, мужчина до сих пор продолжал отмечать новогодние праздники. В очередной раз злоупотребив спиртным, он придрался к поведению своих сына и дочери, взял железный прут и начал их бить. Попала под удары и мать, заступившаяся за детей. Шум ссоры привлёк внимание соседей, которые вызвали полицию.

Семья не состоит на учёте в подразделении по делам несовершеннолетних. «Воспитательный» порыв может стоить отцу до трёх лет лишения свободы.