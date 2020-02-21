Москва, , 11:10 — REGNUM Избитый мужчина был доставлен в больницу в ночь на 19 февраля в Москве. Об этом 21 февраля сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МВД России по столице.

В полицию поступила информация о госпитализации 61-летнего мужчины с телесными повреждениями в одно из московских медучреждений. Инцидент произошёл в подъезде дома на улице Дорогобужской, неизвестные люди нанесли потерпевшему телесные повреждения, после чего скрылись.

По данным РЕН ТВ, пострадавший был не в состоянии рассказать о случившемся. Его госпитализировали в отделение реанимации с закрытой черепно-мозговой травмой.

В настоящее время принимаются меры по розыску и задержанию злоумышленников. Возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

Ранее сообщало ИА REGNUM об инциденте в Оренбурге. Умер мужчина, которого жестоко избила группа подростков.

Группа подростков находилась в состоянии алкогольного опьянения, а для жестокого нападения использовала малозначительный повод — мужчина нецензурно выразился в адрес молодых людей.

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