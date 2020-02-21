Барнаул, , 11:07 — REGNUM Алтайские дорожники отчитались: трасса «Поспелиха-Курья-Третьяково — граница Республики Казахстан» полностью открыта для движения, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По данным регионального министерства транспорта, дорожники работали в круглосуточном режиме и теперь появилась возможность для расчистки проезда к прилегающим сёлам.

Также известно, что работники Юго-Западного ДСУ работают сейчас по направлению Змеиногорск — Рубцовск — Волчиха — Михайловка — Кулунда — Бурла — граница Новосибирской области (от Змеиногорска до Рубцовска), чтобы как можно скорее открыть и эту дорогу.

Как уже сообщало ИА REGNUM, снегопады в Алтайском крае стали настоящим бедствием этой зимой. Последствия суперциклона «Дэннис», бушевавшего в регионе два дня — 19 и 20 февраля 2020 года ещё не устранены полностью.

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