Чебоксары, , 11:02 — REGNUM 20-летний житель Янтиковского района Чувашии подозревается в уклонении от призыва в армию. Почти 2,5 года он игнорировал повестки в военкомат, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по Чувашии.

По данным правоохранителей, с мая 2017 года по ноябрь 2019 года молодой человек без уважительных причин несколько раз не являлся по повесткам в отдел военного комиссариата «для проведения мероприятий, связанных с призывом». У фигуранта уголовного дела также не было отсрочки от призыва.

20-летнего парня подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 328 УК РФ («Уклонение от призыва на военную службу»). Расследование продолжается.

Отметим, ранее приговор об уклонении от призыва на военную службу был вынесен в феврале 2019 года в отношении 23-летнего жителя Алатырского района. Следствие установило, что в апреле 2018 года злоумышленник без уважительных причин не явился по повесткам в военкомат для прохождения медицинской и призывной комиссии. Ему назначено наказание в виде 20 тыс. рублей штрафа.