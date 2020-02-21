Сухум, , 10:59 — REGNUM Две гранаты и мину нашли в Абхазии 20 февраля местные жители. Об этом сообщает пресс-служба МЧС республики.

Как сообщили в ведомстве, опасные находки были обнаружены в двух населенных пунктах. Две гранаты ВОГ-17 к автоматическому гранатомету станковому АГС-17 нашел возле приусадебного участка житель Сухума. В тот же день была найдена мина 82-мм. Ее обнаружили в Гагрском районе, в поселке Алахадзых.

Сообщается, что в обоих случаях боеприпасы сотрудниками министерства по чрезвычайным ситуациям были изъяты и уничтожены.