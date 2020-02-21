Волгоград, 21 февраля 2020, 13:17 — REGNUM Пассажиров вагона, который 21 февраля отцепили от состава из-за подозрения на заболевания коронавирусом одной из попутчиц, доставили в отдельный корпус больницы №4 Брянска. Там они проведут две недели под наблюдением медиков.
У гражданки Китая, которую со станции Суземка с подозрением на коронавирус отвезли в инфекционный стационар, взяли анализы. Они будут готовы в течение трёх дней.
В правительстве Брянской области подчеркнули, что всё выполняются согласно плану мероприятий регионального штаба по организационным, санитарно-противоэпидемическим (профилактическим) мероприятиям и ситуация находится на контроле.
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