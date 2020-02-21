Барнаул, , 10:54 — REGNUM В Алтайском крае вынесен приговор начальнику службы спецтранспорта авиапредприятия «Алтай», по вине которого произошло падение пассажиров с неисправного трапа в аэропорту Барнаула.

Как сообщают «Вести-Алтай», учитывая то, что подсудимый признал свою вину, и ряд других смягчающих обстоятельств, мужчина приговорён к лишению свободы сроком на полгода. Также в течение двух лет он не сможет занимать руководящие должности, связанные с обеспечением надлежащего технического состояния транспортных средств.

Как сообщало ИА REGNUM, инцидент в аэропорту Барнаула произошёл утром 12 февраля 2019 года. Травмы при падении с трапа получили пять человек. Это произошло из-за обрушения верхней площадки конструкции в тот момент, когда на ней находились пассажиры. Трое из них были доставлены в больницу, двое отказались от госпитализации.

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