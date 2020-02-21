Самара, , 10:47 — REGNUM 300 человек эвакуировали из торгово-развлекательного комплекса «Вива Ленд» в Самаре из-за срабатывания пожарной сигнализации. Об этом 21 февраля сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Самарской области.

По сообщению пресс-службы ведомства, инцидент произошел утром 21 февраля.

На пульт спасателям поступила информация о том, что на четвертом этаже в зоне фуд-корта в ТРК «Вива Лэнд» сработала пожарная сигнализация. Из здания было эвакуировано 300 человек.

По повышенному рангу сложности «Пожар № 2» были подняты огнеборцы, которые установили, что срабатывание пожарной сигнализации оказалось ложным.

Сообщается, что погибших и пострадавших нет.

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