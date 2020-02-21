Донецк, , 10:41 — REGNUM За минувшие сутки украинские силовики 16 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 65 единиц боеприпасов, сообщили 21 февраля в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

На горловском, донецком и мариупольском направлениях ВСУ выпустили в общей сложности восемь мин калибра 82 мм, применили гранатомёты АГС, РПГ и СПГ, а также крупнокалиберное стрелковое оружие.

«В зоне обстрела со стороны вооружённых формирований Украины оказались следующие районы/населённые пункты: Доломитное, Горловка (посёлок шахты имени Гагарина), Васильевка, Спартак, Донецк («Вольво-центр»), Старомихайловка, Сосновское, Коминтерново, Ленинское, Саханка», — сказано в сообщении.

В результате огня из вооружений БМП повреждения получили три дома в посёлке Старомихайловка. Миномётным огнём была повреждена кровля и фасад дома в посёлке Доломитное. Жертвы среди мирных жителей ДНР не зафиксированы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что с ДНР и ЛНР Украина вести диалог не намерена.

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