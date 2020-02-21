Москва, , 10:38 — REGNUM Житель Москвы передал мошеннику 4,5 млн рублей для покупки биткоинов. Об этом 21 февраля сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МВД России по столице.

В полицию обратился мужчина, попросивший привлечь к ответственности знакомого, которому он передал 4,5 млн рублей для «инвестирования в бизнес». А именно — приобретения биткоинов с целью получения прибыли. С начала ноября 2019 года мошенник перестал выходить с потерпевшим на связь. Денежные средства он так и не вернул.

На данный момент проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства инцидента.

Ранее ИА REGNUM сообщало, как в Москве мошенник подменил SIM-карту и продал биткойн через мессенджер Telegram. После того, как неизвестный подменил карту, он зашёл в мессенджер и продал 1,09 биткойна с помощью бота. Сумма сделки в рублях составляет около 700 тысяч.

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