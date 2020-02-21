Стерлитамак, Башкирия, , 10:33 — REGNUM Серьезные ожоги тела получил рабочий на Стерлитамакской ТЭЦ в Башкирии. Об этом 20 февраля сообщает пресс-служба республиканской Гострудинспекции.

По сообщению пресс-службы ведомства, несчастный случай произошел ночью 18 февраля на Стерлитамакской ТЭЦ.

46-летний старший машинист котельного отделения котлотурбинного цеха осматривал паровой котел. В какой-то момент из котла произошел выброс пара. В результате мужчина получил серьезные ожоги тела.

В настоящее время рабочий находится в реанимации в больнице Уфы.

По данному факту сотрудники Гострудинспекции Башкирии начали расследования, в ходе которого они установят обстоятельства и причины произошедшего.

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