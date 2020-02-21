Белгород, , 10:32 — REGNUM Механизатор сельхозпредприятия получил смертельную травму во время работы в Прохоровском районе Белгородской области. По факту несчастного случая на производстве организована доследственная проверка, сообщили 21 февраля в пресс-службе регионального Следственного комитета.

По предварительным данным, 41-летний механизатор ООО «Агрохолдинг Ивнянский» 20 февраля вместе с напарниками демонтировали глубинный насос и трубы в селе Подольхи. У одной из труб сорвалось крепление и ударило мужчину по голове.

Рабочий скончался по дороге в больницу в машине скорой помощи. Следователи выясняют обстоятельства произошедшего, после чего будет принято процессуальное решение.