Уфа, , 10:24 — REGNUM Рабочий получил тяжелые травмы после падения с четырехметровой высоты в Уфе. Об этом 21 февраля сообщает пресс-служба Гострудинспекции Башкирии.

По сообщению пресс-службы ведомства, несчастный случай с тяжелым исходом произошел в ПАО «ОДК-УМПО0187 12 февраля.

50-летний слесарь-ремонтник демонтировал трубопровод, расположенный над потолочным покрытием непроизводственного помещения.

В какой-то момент рабочий упал с высоты порядка четырёх метров. В результате мужчина получил тяжёлые травмы.

В настоящее время сотрудники Гострудинспекции выясняют все обстоятельства и причины произошедшего.

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