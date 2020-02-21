Брянск, , 10:31 — REGNUM Многоквартирные дома, детский сад и районный суд в ночь на 21 февраля остались без отопления в Брянске. Причиной стала поломка газового оборудования в котельной, сообщает пресс-служба городской администрации.

Из строя вышла газовая запорная арматура на вводе в котельную на проспекте Московский в Фокинском районе. Работу котельной пришлось остановить, поскольку для замены оборудования требуется отключить газопровод высокого давления. Эти работы запрещено производить в ночное время, поэтому было принято решение начать восстановительные работы с утра 21 февраля.

Без отопления ночь провели 14 зданий.