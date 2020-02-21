Самара, , 10:08 — REGNUM Двух мужчин, подозреваемых в кражах из автомобилей, задержали в Самаре. Об этом 21 февраля сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

По сообщению пресс-службы ведомства, в полицию обратилась женщина, которая сообщила о краже колес, которые находились в салоне ее автомобиля. Таким образом, ей нанесен ущерб на сумму 30 тысяч рублей.

Подобное происшествие произошло ранее по проспекту Ленина. Тогда из автомашины также были похищены колеса, автомагнитола и другие автомобильные принадлежности. Общая сумма ущерба составила порядка 15 тысяч рублей.

Проведя следственно-розыскные мероприятия, стражи порядка задержали двух мужчин 1990 и 1996 годов рождения, подозреваемых в кражах.

Отмечается, что один из задержанных ранее был осужден за незаконное лишение человека свободы, другой же задержанный раннее привлекался к уголовной ответственности за кражу.

По словам подозреваемых, часть похищенного имущества они успели продать, а деньги потратили на свои нужды.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам кражи.

Расследование уголовного дела продолжается.

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