Ставрополь, , 10:11 — REGNUM Авария с участием четырех автомобилей произошла в Кировском округе Ставрополья из-за неосторожности одного из водителей. В результате происшествия пострадали три человека, в том числе ребенок, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе краевого управления ГИБДД.

ДТП произошло накануне, 20 февраля на дороге Георгиевск — Новопавловск. Водитель автомобиля Lada Priora не выдержал безопасный интервал и врезался в припаркованные у обочины Volvo и грузовой Kenworth. После этого легковушку отбросило на встречную полосу, где она столкнулась с ВАЗ-21 093.

В больницу с травмами различной степени тяжести доставили водителя Lada Priora и двух его пассажиров, среди которых 13-летняя девочка.

По факту ДТП проводится проверка. Известно, что за рулем легковушки был 20-летний житель Красноярского края с водительским стажем два года. За это время он несколько раз привлекался к ответственности за превышение скорости.

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