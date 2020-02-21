Брянск, , 09:56 — REGNUM Пассажирский вагон отцепили от поезда Киев — Москва и отправили в санитарный тупик на станции Брянск-Орловский 21 февраля. Меры предосторожности предприняли из-за подозрения на заболевание коронавирусом у одной из пассажирок.

В пограничном санитарно-карантинном пункте управления Роспотребнадзора на станции «Брянск-Орловский» уточнили, что пассажирка, гражданка Китая, и ещё два человека госпитализированы, остальные проходят медобследование, сообщает Российская газета.

По предварительным данным, в вагоне находится 21 человек, из них и двое проводников, детей нет.