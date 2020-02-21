Екатеринбург, , 09:57 — REGNUM В Екатеринбурге приговорили к восьми годами лишения свободы преступника, осуществившего телефонное мошенничество в отношении 80-летней пенсионерки из Кушвы (Свердловская область). Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Сидя в новосибирской колонии, мужчина заявил пенсионерке, что ее сын совершил преступление. Мошенник представился сотрудником полиции и обещал «всё уладить» за вознаграждение.

Женщина передала подъехавшим таксистам 402 тысячи рублей, в дальнейшем работники такси перечислили деньги на счета для преступника.

Ранее мошенник уже привлекался за аналогичные преступления к уголовной ответственности. Теперь Ленинский районный суд приговорил гражданина к восьми лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Екатеринбурге осудили руководитель компании-застройщика. Он осуществил акт мошенничества при возведении жилья для детей-сирот. Работы оплачивались, но не осуществлялись.

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