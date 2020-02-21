Невель, Псковская область, , 09:47 — REGNUM В городе Невель Псковской области в ночь на 21 февраля произошёл крупный пожар. Как сообщили ИА REGNUM в ГУ МЧС России по региону, горели надворные постройки по улице Михайлова.

Пожар возник в 23:08 и напугал жителей взрывами. Местные жители гадают, что хранилось в сгоревших сараях и гаражах: газовые баллоны или снаряды времён Великой Отечественной войны.

Всего, по данным псковских СМИ, сгорели несколько десятков гаражей и сараев. Общая площадь пожара составила 800 кв метров. По предварительным данным, причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнём неустановленного лица.