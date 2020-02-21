Иваново, , 09:45 — REGNUM Бывший сотрудник ОМВД России по Комсомольскому району Ивановской области признан виновным в халатности — полицейский более четырёх лет скрывал от регистрации ДТП со смертельным исходом. Решение суд вынес 20 февраля, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры региона.

Как было установлено судом и следствием, 30 декабря 2012 года на автодороге Иваново — Ярославль при ДТП пострадала женщина, которая позже скончалась в больнице. Подсудимый, который на тот момент занимал пост начальника ОГИБДД ОМВД России по Комсомольскому району, а затем возглавил отдел полиции, не принял мер для расследования аварии. До января 2019 года это происшествие было не зарегистрировано, никакого следствия не велось.

Суд признал экс-начальника отдела полиции виновным в халатности и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 80 тысяч рублей.