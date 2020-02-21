Хабаровск, , 09:58 — REGNUM Количество коррупционных преступлений растет в Хабаровском крае. В 2019 году за руку были пойманы 79 взяточников и взяткодателей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в УМВД по Хабаровскому краю.

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Количество тяжких и особо тяжких преступлений в сфере экономики в 2019 году выросло на 4,4%. Полиция выявила на 41,3% больше, чем в 2018 году фактов присвоения. Рост преступлений, связанных с уклонением от уплаты налогов составил 6,7%, мошенничеств — на 53,8%, незаконной предпринимательской деятельности — на 66,7%.

Коррупционных преступлений в 2019 году зафиксировано на 76,2% больше, чем в 2018 году. На 97,4% выросло количество преступлений против государственной власти.

Как выяснило ИА Молодой Дальневосточник XXI век, эксперты связывают пугающую ситуацию с крайне слабыми кадрами, которые новая власть — партия ЛДПР — привела на различные посты в регионе.

Издание напомнило о судимом Дмитрии Приятнове, который успел стать сенатором от Хабаровского края и проработал в этой должности всего неделю, а также других случаях.

Как сообщало ИА REGNUM, суд арестовал главу поселка Ванино в Хабаровском крае. Чиновника подозревают в получении взятки.