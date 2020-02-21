Мадрид, , 09:47 — REGNUM Правоохранительные органы Испании ликвидировали незаконное производство сигарет 20 февраля, сообщает BBC.

Полицейские обнаружили полноценную нелегальную фабрику, на которой были налажены все этапы производства, начиная с подготовки табака-сырца, заканчивая ламинацией готовых пачек с сигаретами.

В бункере на глубине четыре метра были найдены рабочие фабрики — шесть граждан Украины и Литвы. Когда на предприятии начались обыски, люди, ответственные за подачу кислорода в бункер, скрылись, не включив генератор кислорода. В результате рабочие в бункере едва не задохнулись. Их спасли по счастливой случайности.

В полиции отметили, что хозяева фабрики платили рабочим, но запрещали подниматься на поверхность, а также привезли их на работу с завязанными глазами.

По предварительным данным, каждую неделю фабрика приносила владельцам около €625 тыс. прибыли.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее полиция ликвидировала подпольную сигаретную фабрику в Польше, задержав при этом четырёх граждан Украины.

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