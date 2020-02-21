Токио, , 09:15 — REGNUM Полиция японского Киото задержала местного жителя за распространение антикитайских листовок на фоне вспышки коронавируса. Мужчине предъявят обвинение в хулиганском нарушении законодательства о наружной рекламе, сообщает 21 февраля агентство Kyodo.

Служащий местной компании расклеивал самодельные листовки, в которых призывал «не допускать в страну китайцев». Следствию он рассказал, что боялся распространения нового заболевания.

Правоохранители проверяют возможные связи задержанного с ультраправыми организациями. Листовки с подобным содержанием уже появлялись в городе в феврале.

Как сообщало ИА REGNUM, в Японии к настоящему моменту число заразившихся коронавирусом нового типа превысило 730 человек. Большинство из них — пассажиры и экипаж круизного лайнера Diamond Princess, который изолирован в порту Иокогамы.

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