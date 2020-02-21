Чита, , 09:05 — REGNUM Черновский районный суд Читы (Забайкальский край) частично удовлетворил требования матери, ребёнок которой получил травму позвоночника в детском саду. Как сообщает пресс-служба ведомства, ЧП произошло в тот момент, когда воспитанник попытался запрыгнуть на карусель.

Но присутствовавшая на судебном заседании представитель дошкольного учреждения пояснила, что несчастный случай действительно произошел на территории детского сада, однако все произошло слишком быстро и воспитатель не успела ничего сделать.

К тому же, по словам воспитателей, заявленная сумма компенсации морального вреда (500 тысяч рублей) явно завышена, а коллектив детского сада оказал матери пострадавшего ребёнка материальную помощь в размере 15 тысяч рублей.

Поскольку в возбуждении уголовного дела было отказано, а причастность воспитателя к получению травмы ребенком не установлена, суд постановил взыскать с детского учреждения в счет компенсации морального ущерба 50 000 руб., а в счет возмещения материального ущерба 2 394 руб.

В настоящее время решение суда в законную силу не вступило.