Ульяновск, , 08:56 — REGNUM В Майнском районе Ульяновской области вступил в законную силу приговор в отношении сотрудницы полиции, которая осуждена за фальсификацию протоколов допросов и служебный подлог. Об этом сообщает региональная прокуратура.

По данным надзорного ведомства, старший следователь следственного отделения межмуниципального отдела МВД «Майнский» подделывала доказательства. Следствием установлено, что в рамках двух возбуждённых в 2018 году уголовных дел по фактам краж были сфальсифицированы протоколы допросов потерпевших.

«Они якобы дали показания об отсутствии у них информации о лицах, совершивших преступления. Злоумышленница также организовала изготовление фиктивных заявлений пострадавших об отказе в ознакомлении с постановлениями о назначении судебных экспертиз и с заключениями экспертов», — говорят в прокуратуре, отметив, что данные документы впоследствии признали недопустимыми.

Фигурантку уголовного дела признали виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 303 УК РФ («Фальсификация следователем доказательств по уголовному делу»), ч. 2 ст. 292 УК РФ («Служебный подлог»). Ей назначено семь месяцев ограничения свободы. В прокуратуре отмечают, что приговор вступил в законную силу.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2019 года прокуратура Ульяновской области заявила о том, что было пресечено почти 700 фактов укрывательства преступлений сотрудниками правоохранительных органов. Из них более половины — хищения имущества.

Напомним, в Ульяновской области апробируют проект по созданию региональной полиции.