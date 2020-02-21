Красноярск, 21 февраля 2020, 08:52 — REGNUM Водитель, сбивший на автомобиле Mercedes журналиста телеканала «Россия» Павла Брыкина, задержан на двое суток до избрания меры пресечения. Об этом рассказали ТАСС в краевом главке Следственного комитета РФ.
Как сообщало 20 февраля ИА REGNUM, источник агентства сообщил, что водитель «Мерседеса» — Алексей Талюк — помощник известного красноярского бизнесмена и политика Анатолия Быкова.
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