Красноярск, , 08:52 — REGNUM Водитель, сбивший на автомобиле Mercedes журналиста телеканала «Россия» Павла Брыкина, задержан на двое суток до избрания меры пресечения. Об этом рассказали ТАСС в краевом главке Следственного комитета РФ.

«После проведения первичных следственных действий он задержан на 48 часов», — сообщили в СК РФ.

Как сообщало 20 февраля ИА REGNUM, источник агентства сообщил, что водитель «Мерседеса» — Алексей Талюк — помощник известного красноярского бизнесмена и политика Анатолия Быкова.

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