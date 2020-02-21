Ростов-на-Дону, , 08:52 — REGNUM Нападения на полицейских на улице Мечникова в Ростове-на-Дону, о котором написал ряд интернет-изданий, не было. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МВД России 21 февраля.

«Данная информация не соответствует действительности. В полицию поступило сообщение о конфликте. В ходе выезда на место происшествия полицейские установили, что в результате конфликта неизвестные нанесли травмы работникам шиномонтажной мастерской, после чего скрылись», — уточнили в ведомстве.

Полицейские начали проверку и поиск всех участников конфликта.

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