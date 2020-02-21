Хабаровск, , 08:51 — REGNUM На 80 млн рублей порыбачили двое жителей Хабаровского края. Они задержаны с незаконным уловом краснокнижной калуги. Теперь их ждет суд, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Дальневосточном управлении следственного управления на транспорте.

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Преступная группа промышляла незаконной добычей особо ценных видов водных биоресурсов, особенно тех, которые занесены в Красную книгу и строго запрещены к вылову. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 258.1 УК РФ — незаконный вылов, добыча, хранение, перевозка, продажа особо ценных биоресурсов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии госинспектор незаконно добыл десятки соболей.