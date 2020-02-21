Хабаровск, , 08:41 — REGNUM В Хабаровске у граждан Китая, прибывших в регион, закончился карантин. Коронавируса ни у кого из гостей не обнаружено, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве края.

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24 гражданина Китая провели под карантином более 2 недель — таковы требования Роспотребнадзора и Минздрава РФ.

«Карантин снят. Люди здоровы», — сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Накануне в Хабаровск прибыла еще одна группа китайских специалистов — 33 человека. Они размещены в карантинном пункте Солнечного района. В ходе первичного осмотра ни у кого из иностранцев признаков инфекции не выявлено.

Как сообщало ИА REGNUM, в регионах ДФО для граждан КНР, прибывающих на территорию РФ, оборудованы специальные карантинные пункты.