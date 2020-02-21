Уфа, , 08:33 — REGNUM Шесть человек, в том числе семилетний ребенок, пострадали в дорожном происшествии с участием маршрутного транспорта в Уфе. Об этом 21 февраля сообщает главный госавтоинспектор Башкирии Динар Гильмутдинов в своем блоге.

По его словам, авария произошла вечером 20 февраля на проспекте Октября.

Автомобиль «Vortex Estina», которым управлял 66-летний местный житель, наехал на попутный автобус «Peugeot Boxer», двигающийся по полосе для маршрутного транспорта.

Сообщается, что в результате ДТП пострадали пять пассажиров автобуса. Семилетняя девочка, которая находилась в салоне легковушки, была госпитализирована.

В настоящее время сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего.

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