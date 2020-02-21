, 08:25 — REGNUM В Ленинградской области легковой автомобиль въехал в припаркованный на обочине грузовик, погибли двое находившихся в движущейся машине людей. Об этом сообщает отдел пропаганды ГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

По предварительной информации, ДТП произошло в пятницу, 21 февраля около 03:30 мск на 4 км + 300 метров автодороги Санкт-Петербург — Матокса во Всеволожском районе Ленинградской области.

30-летний мужчина за рулем Subaru, двигавшийся от поселка Кузьмоловский в сторону Петербурга, по неустановленной пока причине выехал на полосу встречного движения и на встречной обочине совершил столкновение с припаркованным грузовиком Volvo с полуприцепом.

В результате ДТП травмы, несовместимые с жизнью, получили водитель «Субару» и его пассажир, чью личность пока не удалось установить, на вид погибшему 30−35 лет.

«Пострадавшие скончались на месте ДТП до приезда скорой медицинской помощи», — уточняют в ведомстве.

По факту происшествия проводится проверка, личность погибшего пассажира устанавливается.