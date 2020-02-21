Уфа, , 08:17 — REGNUM Мужчина погиб при очистке крыши дома от снега в Уфе. Об этом 20 февраля сообщает пресс-служба городского управления гражданской защиты.

По сообщению пресс-службы ведомства, несчастный случай произошел ближе к вечеру 20 февраля в Октябрьском районе.

По предварительной информации, местный житель 1958 года рождения очищал снег с кровли пристроя частного жилого дома.

В этот момент снежная масса, которая сошла с крыши, увлекла за собой пострадавшего и полностью его завалила.

Соседям удалось откопать верхнюю часть мужчины до приезда спасателей, но он уже скончался.

В настоящий момент выясняются все обстоятельства произошедшего.