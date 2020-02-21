Мехико, , 08:15 — REGNUM В Мексике освободили похищенного 19 февраля журналиста Адриана Фернандеса. Об этом вечером 20 февраля в своем Twitter сообщила прокуратура штата Морелос.

Как следует из сообщения, Фернандес был освобождён в ходе совместной операции силовых структур. Генеральная прокуратура штата Морелос задержала десять подозреваемых в совершении похищения.

Уточняется, что освобождённый журналист, жизни которого ничего не угрожает, уже встретился с родственниками.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 19 февраля в баре мексиканского города Куэрнавака неизвестные вооруженные лица похитили журналиста и хозяина журнала Perfil Адриана Фернандеса.

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