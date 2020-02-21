Красноярск, , 08:10 — REGNUM Неадекватный водитель в Красноярске брызнул из перцового баллончика в лицо беременной девушке. Инцидент произошел на улице Свердловской ещё 18 февраля, однако информация о нём появилась в СМИ и соцсетях 21 февраля.

Судя по всему, между водителями произошла словесная перепалка. Красный автомобиль Toyota Alex поравнялся с чёрным «Мерседесом». Оба автомобиля продолжили движение, водитель «Тойоты» сначала поджимал «Мерседес», а после преградил ему путь.

Вышедший из «Тойоты» мужчина направился к водительской двери «Мерседеса». За рулём сидела беременная девушка. Когда она опустила стекло, мужчина брызнул из баллончика в салон автомобиля.

Как передаёт Ngs24.ru, спутник девушки сорвался с пассажирского места и попытался наказать обидчика, но также получил струёй газа в лицо. Мужчины сцепились, а девушка в это время обтирала лицо снегом.

Вскоре зачинщик конфликта вернулся в свою иномарку и покинул место происшествия до приезда полицейских.

Автор появившегося в соцсетях видео написал, что девушку на пятом месяце беременности увезла скорая помощь с ожогом роговицы глаз и угрозой преждевременных родов.

По данному факту проводит проверку полиция.

Как сообщало ИА REGNUM, в Республике Алтай к реальному сроку приговорили 20-летнего жителя Онгудайского района, откусившего женщине ухо.

Читайте также: Житель Алтая откусил женщине ухо