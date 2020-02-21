Москва, , 08:16 — REGNUM Обвинение в коррупции в отношении бывшей помощницы зампреда правительства РФ Анастасии Алексеевой связано с лоббированием интересов фармацевтических компаний. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на близкий к расследованию источник.

Речь идёт о действиях в интересах ряда фармкомпаний на российском рынке, пояснил источник. Известно также, что обвиняемыми по делу проходят советник гендиректора компании «Р-фарм» Вадим Белоножко и директор по корпоративным вопросам компании «Промомед ДМ» Максим Якушкин.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 февраля Алексееву, которая ранее была помощницей Аркадия Дворковича, арестовали по обвинению в получении взяток на сумму более 4 млн рублей. Также арестован американский гражданин Джин Спектор, вероятный посредник при передаче взяток.

Читайте также: Бывшую помощницу Аркадия Дворковича обвинили во взяточничестве